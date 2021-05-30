Стало известно о спонсировании Байдена лоббистом «Северного потока-2»

Избирательную кампанию президента США Джо Байдена спонсировал лоббист газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно газете The New York Post.

Издание со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США сообщает, что в октябре 2020 года управляющий партнер McLarty Associates и бывший посол США в Германии при администрации Рейгана Ричард Берт перевел на нужды избирательного штаба Байдена четыре тысячи долларов. Кроме того, в марте 2020 года он направил десять тысяч долларов в политический комитет Unite The Country, поддерживающий кандидата от Демократической партии. Как пишет газета, сейчас Берт «непосредственно занимается лоббированием Nord Stream 2 AG».

Как заявил изданию официальный представитель Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, отправляя пожертвование, Берт не указал, что он «являлся зарегистрированным иностранным агентом и в связи с этим не имеет права предоставлять средства». В Комитете уточнили, что деньги были возвращены Берту на этой неделе.

Ранее Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. Он также заявил, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

21 мая США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Уточняется, что в санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский «Теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.

Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако этому помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.