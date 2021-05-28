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В Польше «Северный поток-2» назвали газовой бомбой для евроинтеграции

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Отказ президента США Джо Байдена от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» ошибочен, а сам проект угрожает Евросоюзу, приводит ТАСС слова главы Бюро международной политики президента Польши Кшиштофа Щерского.

По его мнению, отказ от санкций основан на ошибочной оценке реальности, а трубопровод по дну Балтийского моря он назвал газовой бомбой, заложенной под фундамент европейской интеграции. Щерский считает, что при его запуске Германия попадет в зависимость от российских поставок газа, что приведет к политическому влиянию России на политику и экономику Европейского союза.

Ранее Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено, и что санкции против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако этому помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.

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