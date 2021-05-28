Германия собралась увеличить свою зависимость от газа

Планы Германии по постепенному отказу от использования угля и ядерной энергетики могут привести к дефициту электроэнергии. Потребуется добавить около 18 гигаватт или на 60 процентов больше газовых мощностей, чтобы заткнуть дыру, образовавшуюся после закрытия шести АЭС. Об этом пишет Bloomberg.

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Страна также собирается постепенно вывести из эксплуатации около половины угольных электростанций к 2030 году. Новые газовые станции будут жизненно необходимы, пишет издание. Однако государству может быть трудно найти необходимые инвестиции для расширения газовых мощностей. Такие объекты будут приносить доход в основном во время скачков спроса, когда возобновляемых источников энергии недостаточно, считают эксперты.

По словам Сабрины Кернбихлер, аналитика по энергетике в S&P Global Platts, все это приведет к росту цен на электроэнергию в Германии. Кроме того, страна увеличит свою зависимость от газа.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», поскольку страна испытывает острую необходимость в газе. Почти половина импортируемого в ЕС топлива — российское. Из-за холодной зимы 2020-2021 годов поставки газа в Европу из России увеличились почти на 30 процентов, а заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась.