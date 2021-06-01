Делегация из Германии отправилась в США для обсуждения «Северного потока-2»

Высокопоставленная делегация из Германии отправилась в США для обсуждения газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.

Так, в правительственных кругах США и Германии заявили, что команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон.

Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и ее советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», поскольку страна испытывает острую необходимость в газе. Почти половина импортируемого в ЕС топлива — российское. Из-за холодной зимы 2020-2021 годов поставки газа в Европу из России увеличились почти на 30 процентов, а заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, однако из-за давления США сделать это не получилось, сроки завершения переносились несколько раз. Меркель заявила, что проект будет запущен, несмотря на американские санкции.