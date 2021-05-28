«Газпром» нашел способ сэкономить на «Северном потоке-2»

«Газпром» нашел способ сэкономить миллиард долларов в год на платежах за транспортировку газа при полной загрузке «Северного потока - 2». Кроме того, еще 500 миллионов долларов можно будет сэкономить на поставках по «Турецкому потоку». Об этом рассказал топ-менеджер корпорации, передает ТАСС.

Иными словами, вывод обоих проектов на полную мощность позволит «Газпрому» ежегодно экономить до 1,5 миллиарда долларов на транспортировке газа. Средняя загрузка «Турецкого потока» в первом квартале текущего года составила 73 процента.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Изначально его хотели запустить в 2019-м, однако из-за американских санкций сроки завершения проекта несколько раз переносились. Сейчас его готовность оценивается в 95 процентов.

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. По его мнению, ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

За скорейшее завершение проекта выступает Германия. По словам канцлера Ангелы Меркель, страна испытывает острую необходимость в газе. Почти половина импортируемого в ЕС топлива — российское.

В Польше раскритиковали решение США по санкциям и назвали трубопровод по дну Балтийского моря газовой бомбой, заложенной под фундамент европейской интеграции. Бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс считает, что из-за «Северного потока-2» безопасность страны снизилась, он уверен, что Германия должна выплатить за это компенсацию в 5 миллиардов евро.