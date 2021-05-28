В Польше потребовали от Германии компенсацию за «Северный поток-2»

Германия должна заплатить Польше компенсацию за «Северный поток-2». Такое требование к ФРГ предъявил бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс в интервью газете Do Rzeczy.
По словам экс-министра, Германия должна отдать по крайней мере 5 миллиардов евро. «Немцы потратили 5 миллиардов евро на строительство "Северного потока", так что пусть они выделят 5 миллиардов на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы», — сказал Парыс, назвав соответствующие требования оправданными, поскольку безопасность Польши «явно снизилась из-за этого трубопровода».
По словам главы Бюро международной политики президента Польши Кшиштофа Щерского, проект угрожает Евросоюзу. Он раскритиковал отказ США от санкций против проекта, а трубопровод по дну Балтийского моря он назвал газовой бомбой, заложенной под фундамент европейской интеграции. Щерский считает, что при его запуске Германия попадет в зависимость от российских поставок газа.
В мае канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», поскольку страна испытывает острую необходимость в газе. Почти половина импортируемого в ЕС топлива — российское. Из-за холодной зимы 2020-2021 годов поставки газа в Европу из России увеличились почти на 30 процентов, а заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась.
К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, однако из-за давления США сделать это не получилось, сроки завершения переносились несколько раз. Меркель заявила, что проект будет запущен, несмотря на американские санкции.