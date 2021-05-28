Заявление США о «самом грязном российском газе» опровергли

Вице-премьер России Александр Новак опроверг заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ является самым грязным в мире. Об этом в пресс-службе чиновника сообщили «Ленте.ру».

Он сослался на данные различных аналитических и консалтинговых агентств, согласно которым поставляемый в Европу по трубопроводам российский газ имеет в четыре раза меньший углеродный след, чем тот, что производят США.

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По словам Новака, большая часть американского газа добывается методом гидроразрыва пласта, что приводит к экологическим проблемам. Россия же, подчеркнул чиновник, напротив, уделяет «огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению партнеров чистой энергией».

Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе объяснила свои слова тем, что российский газ производится без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. В связи с этим, указала она, вопрос о санкциях против газопровода «Северный поток-2» должен был возникнуть раньше.

Ранее американского министра раскритиковал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Депутат назвал Грэнхолм «невменяемым каким-то человеком».