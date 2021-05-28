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В Госдуме ответили на заявление США о грязном российском газе

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Павел Завальный
Павел Завальный
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ

Заявления министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о «самом грязном» в мире российском газе безосновательны, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 28 мая.

«Это невменяемый какой-то человек просто. Среди всех углеводородов природный газ является самым экологически чистым по отношению к углю. Он не имеет выбросов твердых веществ при сгорании», — сказал парламентарий в ответ на слова главы минэнерго США.

По его словам, способ транспортировки газа по трубопроводу является надежным. Он также добавил, что американское топливо имеет большое количество примесей, а способ его добычи загрязняет окружающую среду.

«Тот газ, который добывает Америка и поставляет во весь мир в виде СПГ — вот он грязный газ, потому что при добыче этого газа применяется гидроразрыв», — пояснил он.

Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является самым грязным в мире. По ее словам, это одна из причин, по которой США находят «Северный поток-2» очень опасным.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Грэнхолм, пошутил, что, в отличие от российского, американский газ состоит из «молекул свободы».

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