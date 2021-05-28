Министр энергетики США усомнилась в экологичности российского газа

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире. Ее слова на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям приводит ТАСС.

Так Грэнхолм прокомментировала строительство газопровода «Северный поток-2», подчеркнув, что США выступают против него.

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — заявила Грэнхолм.

Ранее в мае министр энергетики России Николай Шульгинов исключил возможность конкуренции между российскими трубопроводным и сжиженным природным газом (СПГ) при поставках в Европу. По его словам, закупать российский СПГ могла бы, например, Испания. Глава ведомства указал, что конкурентом для российского трубопроводного газа является СПГ из Катара и США, но стабильность поставок по газопроводам выглядит преимуществом.

1 мая цена на газ в Европе рекордно выросла с середины января. Тысяча кубометров торговалась на уровне 286 долларов. Причиной такой динамики стало сокращение поставок СПГ.