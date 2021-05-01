В Европе рекордно повысилась цена на газ

Цена на газ в Европе рекордно повысилась за период с середины января текущего года. Так, стоимость тысячи кубометров увеличилась до 286 долларов (21,5 тысячи рублей). Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что цены на газ растут на фоне снижения поступления сжиженного природного газа (СПГ). За текущую неделю его поставки уменьшились на 8 процентов в сравнении с предыдущими днями апреля.

Упал и уровень подачи топлива в подземные хранилища. Как уточняет издание, в день они пополняются не более чем на 0,1 процента. При этом дефицит СПГ в хранилищах Европа ощутила на себе после холодной зимы.

В начале апреля сообщалось, что из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы в осенне-зимний период был отобран рекордный за 10 лет объем газа (65,6 миллиарда кубометров). Чтобы восстановить истощившиеся запасы, Европе нужно закачать на 57,3 процента (или на 23,9 миллиарда кубометров) газа больше, чем в прошлом году.