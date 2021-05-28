В Госдепе подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу

США подтверждают окончательный выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон сожалеет о «российских нарушениях». «Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», отметил собеседник агентства. Он также добавил, что действия России, «в том числе относительно Украины, не соответствуют поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».

Ранее 27 мая в МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу. В дипведомстве получили от Вашингтона уведомление о том, что США не вернутся в ДОН.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.