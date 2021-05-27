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В Совфеде сочли нахождение России в Договоре по открытому небу бессмысленным

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Андрей Климов
Андрей Климов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Совфеде сочли нахождение России в Договоре по открытому небу (ДОН) без США бессмысленным. Такое мнение выразил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«России сохранять свое присутствие в соглашении без США не имеет смысла, поэтому проводим денонсацию договора», — сказал политик.

По словам Климова, в текущей ситуации нет «никакой сенсации». Он отметил, что договор позволял укреплять меры доверия, которые были достигнуты между Россией и западными странами.

Ранее 27 мая в МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу. В дипведомстве получили от Вашингтона уведомление о том, что США не вернутся в ДОН.

19 мая Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. После нижней палаты законопроект должен рассмотреть Совет Федерации: в это время у США еще будет возможность «вернуть» соглашение.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.

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