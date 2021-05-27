Россия
 
Последние новости
В МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу
Олейник рассказал о разнице поведения людей в США и России
Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма
В Турции рассказали об изменениях в системе «все включено»
В НАТО сравнили модель поведения России и Белоруссии
Белоруссия обвинила ЕС в лицемерии в ситуации с задержанием создателя NEXTA
Главный защитник российского бизнеса опроверг сообщения о своей отставке
Адвокат создателя NEXTA рассказала о его самочувствии
Минск заявил о стремлении ЕС устроить переворот в Белоруссии
Новости партнеров
Прослушать новость

В России прокомментировали окончательный выход США из Договора по открытому небу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: State Duma Russia/ Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал окончательный выход США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вина за фактическое разрушение договора полностью лежит на Вашингтоне. «Все наши шаги продиктованы необходимостью ответных мер. Заявления США об отсутствии намерения вернуться в ДОН подтверждает правильность курса России по его денонсации», — отметил он. Слуцкий добавил, что Россия не может продолжать «игру в одни ворота».

Ранее в МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу. В дипведомстве получили от Вашингтона уведомление о том, что США не вернутся в ДОН.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу
США раскрыли планы насчет Договора по открытому небу
Перечислены основные «завалы» в отношениях России и США