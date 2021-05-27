В России прокомментировали окончательный выход США из Договора по открытому небу

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал окончательный выход США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вина за фактическое разрушение договора полностью лежит на Вашингтоне. «Все наши шаги продиктованы необходимостью ответных мер. Заявления США об отсутствии намерения вернуться в ДОН подтверждает правильность курса России по его денонсации», — отметил он. Слуцкий добавил, что Россия не может продолжать «игру в одни ворота».

Ранее в МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу. В дипведомстве получили от Вашингтона уведомление о том, что США не вернутся в ДОН.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.