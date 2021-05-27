В МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу (ДОН). В дипведомстве получили от Вашингтона уведомление о том, что США не вернутся в ДОН. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждаем», — заявили в российском министерстве.

Ранее 27 мая администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию, что не намерена возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Как сообщало Associated Press со ссылкой на источник, об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.