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Россия оценила шансы на сохранение Договора по открытому небу

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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Globallookpress.com

Шансы на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) минимальны. Их оценил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины», — считает дипломат.

Он добавил, что Вашингтон и его союзники все еще думают о том, чтобы пересмотреть позицию по ДОН. При этом вряд ли американская сторона им воспользуется.

Ранее 19 мая Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. После нижней палаты законопроект должен рассмотреть Совет Федерации: в это время у США еще будет возможность «вернуть» соглашение.

Законопроект был разработан в ответ на выход США из договора в ноябре 2020 года. В пояснительной записке отмечается, что решение Вашингтона «поставило под угрозу безопасность России». При этом американская сторона утверждает, что вышла из соглашения из-за нарушений со стороны Москвы.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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