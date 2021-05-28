Пушков пошутил о состоящем из «молекул свободы» американском газе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, назвавшей российский газ «самым грязным на Земле». В ответ он пошутил в своем Telegram-канале о состоящем из «молекул свободы» американском газе.

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы". Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», — написал Пушков.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире. Так она объяснила одну из причин, по которой США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2».

26 мая Пушков предрек США тяжелые времена. Так политик отреагировал на новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории США. По его словам, «относительно устойчивый баланс», который поддерживался в стране в прошлом веке, «взорвался», а в прошлом году «страна слетела с катушек».