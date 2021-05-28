Россия
 
Последние новости
Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» в мире
Стала известна дата выхода зомби-экшена Dying Light 2
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Асад прокомментировал свою победу на выборах президента Сирии
У берегов Японии снова столкнулись два судна
Украина и США обсудили противодействие «Северному потоку-2»
В Госдепе подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу
Россиянка получила 360 тысяч рублей маткапитала за несуществующего сына
ВВС США получат 145 «убийц» российских С-400
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков пошутил о состоящем из «молекул свободы» американском газе

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, назвавшей российский газ «самым грязным на Земле». В ответ он пошутил в своем Telegram-канале о состоящем из «молекул свободы» американском газе.

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы". Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», — написал Пушков.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире. Так она объяснила одну из причин, по которой США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2».

26 мая Пушков предрек США тяжелые времена. Так политик отреагировал на новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории США. По его словам, «относительно устойчивый баланс», который поддерживался в стране в прошлом веке, «взорвался», а в прошлом году «страна слетела с катушек».

Предыстория: Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» в мире
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пушков ответил на слова президента Польши о «ненормальной России»
В Совфеде оценили стратегию Байдена в преддверии встречи с Путиным
Пушков предрек США тяжелые времена