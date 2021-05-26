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Пушков предрек США тяжелые времена

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале предрек США тяжелые времена.

Так политик отреагировал на новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории США. По его словам, «относительно устойчивый баланс», который поддерживался в стране в прошлом веке, «взорвался», а в прошлом году «страна слетела с катушек».

«Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. "Американская мечта" умирает на глазах», — написал Пушков, усомнившись, что ее можно возродить. По мнению политика, нынешний век будет роковым для США.

Парламентарий также выразил мнение, что США деградируют как политически, так и социально.

Ранее Пушков раскрыл суть политики администрации президента США Джо Байдена в отношении России. Он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за последние несколько недель одновременно выпустили приглашение на встречу и ввели санкции против России. Пушков также прикрепил к записи видео с Псаки, в котором она говорит, что США намерены перейти «к более стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией. Однако, по ее словам, это не означает, что Вашингтон отступает «в вопросах, вызывающих беспокойство». По мнению российского политика, Байден хочет стабильных отношений с Москвой, но при этом сохранить все санкции.

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