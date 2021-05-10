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Пушков рассказал о «России мечты» Байдена

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал в своем Telegram-канале, о какой России мечтает президент США Джо Байден.

«Байден мечтает о России 90-ых, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину. Но Россию туда не вернуть: это в прошлом», — написал сенатор. При этом Пушков призвал Байдена «перестать мечтать», подчеркнув, что его надежды не оправдаются.

Ранее Алексей Пушков оценил признание госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Вашингтон совершал действия, подрывающие существующий мировой порядок. Сенатор подчеркнул, что эти заявления имеют «лукавый» смысл. По его словам, США заявляют не об Уставе ООН или международном праве, а о некоем негласном и нигде не зафиксированном порядке, который они стремятся навязать всему миру.

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