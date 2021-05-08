Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил нежелание поздравлять Украину и Грузию с Днем Победы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером. Но с Победой нужно поздравить ветеранов и всех тех на Украине и в Грузии, кто чтит 9 Мая и помнит о нашем совместном подвиге», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с Днем Победы. Он также поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла.

По данным сервиса SuperJob, самым важным праздником в году россияне считают День Победы. Уточняется, что 81 процент россиян охарактеризовали этот праздник как однозначно положительный.