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Путин поздравил страны СНГ с Днем Победы

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с Днем Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обратился к жителями Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Грузии, Южной Осетии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению Путина, традиции братской дружбы и взаимовыручки со времен военных лет остаются основой для добрососедских отношений. «Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками», — заявил президент.

Российский лидер также поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла.

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