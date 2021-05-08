Ветеран поделилась самым ярким воспоминанием о Великой Отечественной войне

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина поделилась своим самым ярким воспоминанием. По ее словам, это победа, пишет РИА Новости.

Шульгина рассказала, что этот момент она встретила в Берлине, и он отпечатался в ее памяти на всю жизнь. «Как мы хватали друг друга, обнимали, целовали, вне зависимости от того, знаешь ты человека или нет», — вспомнила женщина.

В 2020 году ей исполнилось 100 лет. Сейчас ветеран проживает в Абхазии. В 1942 году она ушла на фронт после окончания фельдшерско-акушерской школы в Омске, командовала санитарным взводом, участвовала в Сталинградской битве и сражении на Курско-Орловской дуге. Шульгина награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», двумя орденами Красной звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу» и орденом Великой Отечественной войны II степени.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для россиян главным праздником остается День Победы. По словам главы государства, спустя многие годы и десятилетия 9 Мая по-прежнему будет святым праздником, а каждая российская семья будет гордиться подвигом героев Великой Отечественной войны, которые спасли мир от нацизма.