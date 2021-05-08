Россия
 
Последние новости
Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Лигачева рассказал о последних днях жизни отца
Диетолог назвала простой способ сбросить «зимние» килограммы
Сестра Бузовой пожаловалась на травлю
Раскрыт способ продлить жизнь
Пара посадила собак на веганскую диету и довела их до истощения
Жириновский предрек россиянам трехдневную рабочую неделю
Ученые и архитекторы представили проекты жилищ на Марсе
Эксперт предупредил о риске потерять деньги в надежных банках
Диетолог назвала улучшающие работу сердца и пищеварения сухофрукты
Новости партнеров
Прослушать новость

Ветеран поделилась самым ярким воспоминанием о Великой Отечественной войне

Перейти в «Мою Ленту»
Валентина Шульгина
Валентина Шульгина
Фото: Томас Тхайцук/ РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина поделилась своим самым ярким воспоминанием. По ее словам, это победа, пишет РИА Новости.

Шульгина рассказала, что этот момент она встретила в Берлине, и он отпечатался в ее памяти на всю жизнь. «Как мы хватали друг друга, обнимали, целовали, вне зависимости от того, знаешь ты человека или нет», — вспомнила женщина.

В 2020 году ей исполнилось 100 лет. Сейчас ветеран проживает в Абхазии. В 1942 году она ушла на фронт после окончания фельдшерско-акушерской школы в Омске, командовала санитарным взводом, участвовала в Сталинградской битве и сражении на Курско-Орловской дуге. Шульгина награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», двумя орденами Красной звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу» и орденом Великой Отечественной войны II степени.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для россиян главным праздником остается День Победы. По словам главы государства, спустя многие годы и десятилетия 9 Мая по-прежнему будет святым праздником, а каждая российская семья будет гордиться подвигом героев Великой Отечественной войны, которые спасли мир от нацизма.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Волонтеры Победы» поздравили ветеранов с Днем Победы индивидуальными концертами
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи ветеранам
К проекту «Бессмертный полк онлайн» присоединилось еще больше людей