Пушков обвинил США в подмене международного права «собственным произволом»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил признание госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Вашингтон совершал действия, подрывающие существующий мировой порядок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что эти заявления имеют «лукавый» смысл и привел в пример слова главы МИД России Сергея Лаврова, который на заседании Совета Безопасности ООН обвинил Соединенные Штаты и их союзников в насаждении тоталитаризма в международных отношениях.

«Заявление Блинкена — не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США. "The rules-based world" ("мир, основанный на правилах" — прим. «Ленты.ру») — это и есть мир американской гегемонии», — пояснил Пушков.

По его словам, США заявляют не об Уставе ООН или международном праве, а о некоем негласном и нигде не зафиксированном порядке, который они стремятся навязать всему миру. Сенатор подчеркнул, что Россия не приняла эту формулу однополярного американского мира и не подписывалась под ней, равно как и другие государства не брали на себя обязательств по соблюдения «произвольных правил», диктуемых Вашингтоном.

Пушков заключил, что Соединенные Штаты оценивают те или иные события в мире как правомерные или агрессивные, исходя из собственных интересов, и обвинил Вашингтон в попытке «подменить международное право собственным произволом».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Вашингтон совершал действия, которые подрывали существующий в мире порядок. В ходе заседания Совета Безопасности ООН он подчеркнул, что все государства должны нести ответственность за верность добровольно принятым на себя обязательствам, что в том числе касается и Соединенных Штатов.