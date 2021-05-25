Пушков раскрыл суть политики США в отношении России

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскрыл суть политики администрации президента США Джо Байдена в отношении России. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за последние несколько недель одновременно выпустили приглашение на встречу и ввели санкции против России.

Пушков также прикрепил к записи видео с Псаки, в котором она говорит, что США намерены перейти «к более стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией. Однако, по ее словам, это не означает, что Вашингтон отступает «в вопросах, вызывающих беспокойство».

«Именно это и есть суть политики нынешней администрации США в отношении России: Байден хочет "более стабильных отношений" с Москвой, СОХРАНИВ все санкции против нас и возможность добавить новые. Иллюзий быть не должно, и Псаки открыто говорит об этом», — написал сенатор.

20 мая США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». В санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие. Позже Министерство финансов США уточнило, что американские санкции не затронут работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (МСС), не связанную с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».