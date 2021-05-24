В Совфеде раскрыли заработок Google в России после иска к Роскомнадзору

В Совфеде раскрыли заработок американской компании Google в России после ее иска к Роскомнадзору. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, руководству Google следует «не конфликтовать и судиться с Роскомнадзором», а учесть, что в 2018 году компания заработала в России 45 миллиардов рублей, а в 2019-м — 74,9 миллиарда рублей.

«С таким послужным списком "Гуглу" следовало бы не иски подавать, а задуматься над тем, как они намерены работать в России. Роскомнадзор оправданно предупредил "Гугл" о возможности замедления трафика — оснований для этого более чем достаточно», — написал Пушков.

Он добавил, что если Google не хочет платить огромные штрафы и «потерять российский сегмент рынка, как он уже потерял китайский», то следует отказаться от своего «высокомерного подхода». Также сенатор заявил, что не Россия будет играть по правилам интернет-гигантов, а наоборот. В противном случае, по словам Пушкова, им придется очень тяжело в стране.

Ранее 24 мая Роскомнадзор пригрозил замедлить сервисы и поиск американской компании Google для россиян.

Ранее в мае компания Google LLC подала иск к Роскомнадзору. Google оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на видео в YouTube, в которых Роскомнадзор увидел призывы принять участие в несанкционированных митингах в январе 2021 года. В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили о готовности вести диалог с американской корпорацией в судебном порядке.