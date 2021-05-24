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Роскомнадзор пригрозил замедлить Google в России

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Роскомнадзор пригрозил замедлить сервисы и поиск американской компании Google для россиян, передает ТАСС.

Ведомство пояснило, что причиной такого шага может стать то, что корпорация недостаточно фильтрует контент, который по российскому законодательству является запрещенным. По данным регулятора, Google не удаляет от 20 до 30 процентов ссылок на подобный контент.

В ведомстве регулярно сообщают о том, что Google продолжает показывать в поисковой выдаче сведения о сайтах, доступ к которым ограничен на территории России. Речь идет о сайтах страницах с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. Согласно российским законам, поисковики обязаны исключать такие адреса из предлагаемых пользователям результатов.

Компании нередко выписывают штрафы за подобные нарушения законодательства России. Так, в марте американская корпорация выплатила штраф в размере трех миллионов рублей. Сумма первого в 2020 году штрафа составила полтора миллиона рублей. В 2019 и 2018 годах с корпорации взыскивали 700 и 500 тысяч рублей соответственно.

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