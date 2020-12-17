Google оштрафовали на миллионы рублей

Московский суд оштрафовал американскую корпорацию Google на три миллиона рублей за то, что поисковая система продолжает выдавать запрещенную в России информацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда столицы Зульфию Гринчук.

Компанию признали виновной в неполной фильтрации поисковых запросов. По законодательству это является административным правонарушением — часть 2.1 статьи 13.40 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), повторное неисполнение обязательств оператором правовой системы.

На выплату штрафа, по данным ТАСС, компании дали 60 дней. «Разъяснить Google, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу», — отмечается в постановлении суда.

Российский суд штрафовал Google за подобные нарушения уже несколько раз. Сумма первого в 2020 году штрафа составила полтора миллиона рублей. В 2019 и 2018 годах с корпорации взыскивали 700 и 500 тысяч рублей соответственно.

По данным Роскомнадзора, Google продолжает показывать в поисковой выдаче сведения о сайтах, доступ к которым ограничен на территории России. Речь идет о сайтах страницах с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. Утверждается, что Google не удаляет около трети страниц с опасным содержимым, хотя поисковики обязаны исключать такие адреса из предлагаемых пользователям результатов.