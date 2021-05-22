Пушков предрек блокировку Facebook и Google в случае отказа соблюдать законы

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек блокировку в России зарубежных IT-компаний, в том числе Facebook и Google, в случае отказа соблюдать законы и регистрировать филиалы или представительства в стране. Он заявил об этом ТАСС.

По его словам, вряд ли хоть одна из зарубежных IT-компаний примет решение не открывать представительство в России. Сенатор выразил уверенность в том, что они изберут «соблюдение российских законов».

«Данные IT-компании рассматривают Россию как важную часть своей глобальной системы не только доходов, но и информационного, идеологического присутствия, мы не должны это недооценивать», — сказал Пушков, добавив, что Google и Facebook будут заблокированы в случае отказа регистрироваться. Иначе они потеряют российский сегмент, заверил сенатор.

«Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из- за глупой принципиальности», — пояснил Пушков.

Он отметил, что российский сегмент интернета« очень значительный» и включает в себя русскоязычных граждан Казахстана, Средней Азии, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Европы и США. По его словам, все эти граждане находятся в социальных сетях и являются «рекламным потенциалом, на котором зиждется деятельность этих сетевых корпораций».

Сенатор подчеркнул, что этот законопроект появился в том числе из-за того, что глобальные социальные сети «не выказывали ни малейшего намерения соблюдать законодательство России».

Ранее российские власти придумали наказание для строптивых иностранных IT-компаний, которые откажутся размещать представительства в стране. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что одной из мер воздействия на зарубежные IT-корпорации может стать пометка при выдаче в поисковых сайтах о нарушении российского законодательства.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, владельцы сайтов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч пользователей из России, должны открыть на территории страны свои филиалы или представительства либо учредить российские юридические лица.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти представительства должны стать каналом взаимодействия российского регулятора с крупными международными IT-компаниями.