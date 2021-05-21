Российские власти придумали наказание для строптивых иностранных компаний

Российские власти придумали наказание для строптивых иностранных IT-компаний, которые откажутся размещать представительства в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

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По словам депутата, одной из мер воздействия на зарубежные IT-корпорации, работающие в России, может стать пометка при выдаче в поисковых сайтах о нарушении российского законодательства. Такой вариант прописан в готовящемся законопроекте, который обяжет иностранные IT-компании открывать представительства в России.

Это требование коснется компаний, в первую очередь информационных ресурсов, с ежемесячной аудиторией не менее 500 тысяч человек. Возможно появление в документе и других ограничительных мер для нарушителей, в частности, запрета на размещение рекламы (в том числе и о самом ресурсе на сторонних площадках), а также на сбор и передачу за рубеж персональных данных российских пользователей.

В настоящий момент отдельные поисковые системы уже практикуют маркировки для определенных типов результатов выдачи. К примеру, специальные обозначения применяются к сайтам госорганов, финансовых компаний и ресурсов с проверенной информацией.