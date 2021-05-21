Законопроект о «приземлении» зарубежных IT-компаний назвали «тенденцией времени»

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников оценил внесенный в Госдуму законопроект, в случае принятия которого крупные иностранные IT-компании обяжут открывать представительства на территории России. Он рассказал «Ленте.ру», к чему может привести принятие законопроекта.

По словам директора РОЦИТ, в идее «приземлить» зарубежные компании в местной юрисдикции нет ничего своеобразного — она возникала во многих странах. «Это тенденция времени. Рано или поздно это произойдет во всех странах, в которых присутствуют международные игроки», — отметил Гребенников.

По его словам, законопроект позволит пользователю чувствовать себя более защищенным, так как станет понятно с кем именно он взаимодействует. Благодаря этому права пользователей не будут нарушаться, объяснил директор РОЦИТ. С другой стороны, эта инициатива упростит взаимодействия с регуляторами в тех ситуациях, когда компании «вмешиваются в дела государства».

Гребенников подчеркнул, что принятие законопроекта также позитивно скажется на рекламном рынке: стоимость объявлений снизится, эффективность увеличится, а сам рынок станет более цивилизованным.

Ранее законодательную инициативу, в случае принятия которой иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России, оценили в Совете Федерации. Сенатор Ирина Рукавишникова назвала ее появление логичным и ожидаемым шагом и подчеркнула, что подобная практика уже существует во многих странах.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, владельцы сайтов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч пользователей из России, должны открыть на территории страны свои филиалы или представительства либо учредить российские юридические лица.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти представительства должны стать каналом взаимодействия российского регулятора с крупными международными IT-компаниями.