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Иностранные соцсети в России предложили обложить цифровым налогом

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Фото: pixabay.com

Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила обложить иностранные IT-компании цифровым налогом на прибыль. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мизулиной, «сложилась парадоксальная ситуация», когда иностранные IT-компании получают прибыль от деятельности в России, «нарушают законодательство нашей страны, ущемляют права и свободы российских пользователей сети, позволяют распространяться запрещенным материалам» и не платят налоги в российскую казну.

Общественница выступает за введение для иностранных соцсетей и поисковых систем цифрового налога на прибыль в размере трех-пяти процентов, а также законом обязать их создавать в России юридические лица или представительства. По мнению Мизулиной, это устранит неравенство между иностранными и российскими IT-компаниями и откроет новые возможности для развития отечественного IT-сектора.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал отношение социальных сетей к пользователям, охарактеризовав его фразой «плевать хотели» и обвинил интернет-платформы в том, что они управляют сознанием пользователей: изучив их интересы, они показывают им те материалы, которые «считают нужным». Из-за этого, по мнению главы государства, человек начинает принимать решения, даже не осознавая, что им руководят. Президент заключил, что решения, которые будут приняты, чтобы защитить пользователей от вредоносного контента, не должны ограничивать свободу выбора и свободу слова.

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