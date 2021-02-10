Роскомнадзор оштрафует соцсети за привлечение детей к несанкционированным акциям. Об этом сообщает РИА Новости.

С 11 февраля по 1 марта ведомство будет составлять протоколы об административных правонарушениях на соцсети. В Роскомнадзоре заявили, что выявили нарушения в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в видеохостинге YouTube и мессенджере Telegram.

29 января сообщалось, что представителей популярных соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор. Согласно заявлению ведомства, руководству данных платформ разъяснили их ответственность «за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях».