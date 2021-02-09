Роскомнадзор создал приложение для жалоб на «социально опасный контент»

Роскомнадзор создал приложение, с помощью которого можно будет оперативно подать жалобу на «социально опасный контент». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, цель приложения — повысить оперативность удаления запрещенной по российским законам информации.

К подобному контенту относится в том числе детская порнография, пропаганда суицида и наркотиков. После рассмотрения жалобы опасный контент будет включаться в Единый реестр запрещенных сайтов.

В настоящее время проводится бета-тестирование. Приложение доступно и в App Store, и в Google Play. Для доступа к нему необходимо войти через аккаунт на портале госуслуг, дополнительной регистрации не требуется.

С 1 февраля в России действует закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Речь идет о порнографии с несовершеннолетними, данных об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Соцсети также обязали выявлять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста. Реестр ведет Роскомнадзор.