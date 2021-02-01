Соцсети в России обязали удалять мат

В России с 1 февраля начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под запрет подпадают и публикации с матом. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно новому закону, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В документе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную брань.

Соцсети при этом также теперь обязаны выявлять и удалять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста.

По новому положению владелец социальной сети обязан незамедлительно ограничить доступ к подобному контенту. Для оценки информации владелец может направить запрос в Роскомнадзор, чтобы понять, нужно ли ее блокировать. Реестр соцсетей будет вести Роскомнадзор.

Требование содержалось в поправке, которую ко второму чтению в Госдуме внесли в законопроект от 2017 года о регулировании соцсетей депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Законопроект был принят во втором и третьем чтениях нижней палаты парламента за два дня в декабре 2020 года, и еще через два дня был одобрен Советом Федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон 30 декабря 2020 года.