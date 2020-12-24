В Госдуме объяснили запрет на мат в соцсетях

Соавтор законопроекта о блокировке соцсетями противоправного контента, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский, объяснил появление в документе пункта о запрете нецензурной лексики. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий заявил, что законопроект не запрещает материться в сети.

«Не нужно думать, что мы объявили крестовый поход на русский мат. Мы просто просим не допускать его использования. А как это будут делать соцсети — уже их задача», — отметил один из авторов документа.

По словам Боярского, законопроект впервые ввел в правовое пространство России определение социальной сети, что и стало причиной необходимости включить туда уточнение о нецензурной лексике. «Чтобы наиболее полно и емко описать ее, мы включили все то, что, как правило, включают в описание других подобных субъектов», — заметил депутат.

Парламентарий заверил, что санкции за брань в соцсетях вряд ли появятся в будущем. «Многие площадки уже сейчас отправляют пользователей в бан за чрезмерное использование нецензурной лексики. Мы лишь из закона в закон переносим эту норму», — указал он.

По выражению Боярского, подобное пояснение в законе о соцсетях было необходимо, так как «наш русский народный мат» уже запрещен к использованию на телевидении, на радио и в других СМИ. Он заключил, что в правилах соцсетей, «которые многие не читают», и так прописано, что использование нецензурной лексики запрещено.

23 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. В итоговом варианте проекта под запрет попали и публикации с матом. Такую поправку в законопроект от 2017 года о регулировании соцсетей ко второму чтению добавили Боярский и депутат от «Единой России» Александр Хинштейн.

В случае вступления закона в силу соцсетями признаются ресурсы, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. Реестр соцсетей будет вести Роскомнадзор. Закон, если будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом страны, вступит в силу 1 февраля 2021 года.

От соцсетей будут требовать проводить мониторинг и удалять публикации, которые в том числе содержат порнографию с несовершеннолетними, данные об изготовлении и использовании наркотиков, способы совершения самоубийства, а также «материалы, содержащие нецензурную брань».