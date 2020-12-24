Владелец «Двача» раскритиковал депутатов за попытку ограничить мат в сети

Владелец имиджборда «Двач» Нариман Намазов, известный в сети под псевдонимом Абу, назвал абсурдной инициативу депутатов Александра Хинштейна и Сергея Боярского, которые включили в закон запрет на мат в социальных сетях. В разговоре с «Лентой.ру» Намазов заявил, что попытка ограничить мат направлена не на развитие гражданского общества или поддержку российского интернета, а на ограничение и контроль.

«Закон сам по себе не очень понятен, запрещенный контент и раньше удаляли, а если верить словам про нецензурную брань, что никто не будет за нее наказывать, то зачем вообще его принимали? Для имитации законотворческой деятельности? Отношение в обществе к депутатам Госдумы вполне логично после таких поправок и законов», — раскритиковал законопроект владелец «Двача».

По его словам, технически такая модерация осуществима. «Но дайте людям хотя бы в интернете свободно выражать эмоции. Интернет — это не улица, не надо его регулировать, а то в будущем, я так чувствую, примут поправку, которая запретит собираться в онлайне числом больше ста человек», — предостерег Намазов.

Абу заверил, что «Двач» не станет прислушиваться к рекомендации Госдумы по части мата.

23 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Перечисляя виды незаконного контента (детская порнография, инструкции по изготовлению наркотиков, описание способов совершения самоубийства и другие), парламентарии приравняли к запрещенной информации и нецензурную лексику.

Депутат Боярский в разговоре с «Лентой.ру» заверил, что законопроект не запрещает материться в сети, а только рекомендует соцсетям не допускать нецензурную брань.