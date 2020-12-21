В России захотели обязать соцсети блокировать незаконный контент

В Госдуму внесли на рассмотрение поправку, которая обяжет социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать контент, признанный незаконным по российскому законодательству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Авторы документа — депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Поправку захотели внести в законопроект от 2017 года о регулировании соцсетей, который в ближайшее время будет рассмотрен во втором чтении.

Согласно тексту законопроекта, соцсети будут обязаны проводить мониторинг контента для выявления противоправной информации. Речь идет о порнографии с несовершеннолетними, информации, склоняющей детей к опасным для жизни действиям, данных об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Соцсети дополнительно обяжут выявлять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста.

Поправка подразумевает, что владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к подобному контенту. Для оценки информации владелец может направить запрос в Роскомнадзор, чтобы понять, нужно ли ее блокировать.

В настоящее время контент, признанный незаконным, а также информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, мониторит в том числе Генеральная прокуратура. Контент должен оперативно удаляться из сети после прокурорского обращения. В случае отказа контент блокируется через Роскомнадзор, а нарушителям грозят крупные штрафы.