Роскомнадзор потребовал удалить фото чернокожего с георгиевской лентой на пенисе

Роскомнадзор потребовал от сайта «Луркоморье» удалить картинку с обнаженным чернокожим мужчиной со свастикой на груди, который изображен на фоне российского флага с иконой в руке. При этом к пенису героя картинки примотана георгиевская лента. О требовании ведомства сообщил в Twitter основатель ресурса Давид Хомак.

По его словам, в письме от Роскомнадзора объяснялось, что картинка содержит признаки оскорбления, «явного неуважения к обществу, государству, Конституции, официальным государственным символам России».

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Картинка иллюстрировала статью «Нигра» о негроидной расе. Полная ее версия доступна в Twitter-аккаунте «Ленты.ру».

Закон об оскорблении органов власти и государственных символов страны действует в России с конца марта. За его исполнение отвечают Генеральная прокуратура и Роскомнадзор. Контент должен оперативно удаляться из сети после прокурорского обращения. Если этого не происходит, доступ к содержанию блокируется. Нарушителям грозят штрафы до 200 тысяч рублей и административный арест.

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