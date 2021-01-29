Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей из-за призывов к протестам

Представителей популярных соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно официальному заявлению, руководство данных платформ получило требование от Роскомнадзора разъяснить их ответственность «за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях».

Ранее член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов заявил, что Роскомнадзор усилит борьбу с призывами к несанкционированным митингам в соцсетях и вовлечению в подобные акции детей.

21 января Роскомнадзор предупредил соцсети об административной ответственности за агитацию подростков к участию в митингах. В итоге за призывы к участию в акции 23 января было решено оштрафовать семь ресурсов: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и YouTube. Каждому из нарушителей грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Социальные сети частично удалили призывы к участию в несанкционированных массовых акциях. Однако, по данным Роскомнадзора, «ВКонтакте» и YouTube стерли около 50 процентов таких сообщений, TikTok — 38 процентов, а в Instagram — только 17 процентов. По оценке ведомства, в общей сложности соцсети не удалили 170 публикаций.