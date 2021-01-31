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Роскомнадзор начал блокировать фейки в соцсетях про несогласованные акции

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В соцсетях распространяют фейки о несанкционированных акциях, которые незамедлительно блокируются. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил в своем Telegram-канале Роскомнадзор.

Отмечается, что по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора, соцсети «блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций».

29 января сообщалось, что представителей популярных соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор. Согласно заявлению ведомства, руководству данных платформ разъяснили их ответственность «за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях».

31 января в России планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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