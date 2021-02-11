Twitter начнет маркировать государственные аккаунты еще 16 стран

Социальная сеть Twitter начнет на следующей неделе маркировать государственные аккаунты еще 16 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Twitter добавит официальные метки о принадлежности аккаунта к государственным структурам, в августе прошлого года их получили Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

«В среду, 17 февраля мы распространим подобные пометки на аккаунты стран G7 и на те страны, которые Twitter связывает с проведением государственных информационных операций», — поясняется в сообщении. В этот список вошли Канада, Куба, Эквадор, Египет, Германия, Гондурас, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Сербия, Испания, Таиланд, Турция и ОАЭ.

Метку получат в том числе министры иностранных дел, государственные организации, а также некоторые послы, пресс-секретари и ключевые дипломаты. Помимо этого, соцсеть намерена отметить таким же знаком аккаунты государственных средств массовой информации.

В январе Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит ему слово.

В сентябре 2020-го социальные сети Facebook и Twitter заблокировали якобы связанные с российскими властями аккаунты. Тогда в компании утверждали, что они были связаны с российским «Агентством интернет-исследований» и осуществляли свою деятельность преимущественно в США, Великобритании, Алжире и Египте.