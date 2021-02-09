Госдума поддержала штрафы для IT-ресурсов за санкции против российских СМИ

Госдума поддержала поправку к законопроекту о штрафах для IT-ресурсов за санкции в отношении российских СМИ или граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором выступил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. Он предлагает прописать в статье 19.7 («непредставление сведений (информации)») Кодекса об административных правонарушениях введение штрафов для владельцев IT-ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

За санкции от IT-ресурсов планируется ввести против них штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.

В случае повторного нарушения максимальная сумма штрафа вырастет до 300 тысяч рублей для граждан, до 700 тысяч рублей для должностных лиц и до трех миллионов рублей для юридических лиц.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о санкциях за цензуру в отношении российских СМИ. Документ подразумевает, что зарубежные соцсети будут наказывать за ограничение доступа к контенту российских СМИ из-за расовой, национальной или политической принадлежности.

Закон коснется и крупных зарубежных компаний, в том числе YouTube, Facebook и Twitter. Если они допустят цензуру российских СМИ, к ним могут применяться санкции в виде блокировки, замедления трафика или штрафов.