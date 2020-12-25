Совфед одобрил возможность блокировки YouTube и Facebook за цензуру

В Совете Федерации одобрили законопроект, согласно которому возможна блокировка YouTube, а также соцсетей Facebook и Twitter за цензуру российских СМИ, сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, зарубежные IT-платформы могут быть заблокированы для российских пользователей в случае, если будут ограничивать доступ к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, которая публикуется российскими медиа. Решение о мерах будет приниматься при согласовании с Министерством иностранных дел России.

Также вводится возможность для Генпрокурора страны присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Ответные меры включают блокировку, замедление трафика и административные штрафы — от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.

В пояснительной записке к документу авторы указывали, что Twitter, Facebook и YouTube в 2020 году блокировали информацию российских СМИ. Документ был внесен и принят в трех чтениях Госдумы чуть более чем за месяц. Закон вступит в силу после подписания президентом России Владимиром Путиным.

Впервые о мерах в отношении зарубежных IT-платформ высказался Роскомнадзор в октябре. Регулятор представил парламенту предложения, которые назвал борьбой с цензурой российских СМИ в иностранных соцсетях. Представители Роскомнадзора указали, что около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, «Россия 1» и Sputnik, столкнулись с блокировкой материалов и публикаций. В Кремле ограничения для зарубежных платформ поддержали.