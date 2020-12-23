Госдума приняла закон о запрете цензуры в интернете

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете цензуры в интернете. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ позволяет Роскомнадзору полностью или частично блокировать интернет-ресурсы за цензуру против российских СМИ. Также блокировка грозит сайтам, которые ограничивают значимую информацию на территории России «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии», а также из-за введения санкций против России. Ограничение работы таких ресурсов будет осуществляться при помощи технических средств, предусмотренных законом «О суверенном интернете».

Нарушители закона о цензуре попадут в специальный список «причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» сайтов. В отношении этих ресурсов Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры. Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России.

Закон может быть применен к популярным иностранным соцсетям, отмечает «Интерфакс». Так, в пояснительной записке к документу депутаты заявили, что Twitter, Facebook и YouTube в 2020 году блокировали информацию российских СМИ.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее заявил, что рассчитывает на «очень бережное и очень аккуратное» применение документа, и выразил надежду, что закон не приведет к блокировке YouTube в России.

О цензуре иностранных площадок по отношению к российским СМИ в октябре заявил Роскомнадзор. Регулятор представил на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации предложения по борьбе с дискриминацией интернет-компаний по отношению к отечественным медиа. В ведомстве жалуются на то, что Google, Facebook и Twitter блокируют доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, «Россия 1» и Sputnik, а требования прекратить цензуру компании игнорируют. В Кремле ограничения для зарубежных платформ поддержали.