Путин упрекнул YouTube в недобросовестности

Президент России Владимир Путин упрекнул видеохостинг YouTube и другие иностранные интернет-ресурсы в том, что они недобросовестным образом используют свое положение. Его слова приводит РИА Новости.

«Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом», — сказал глава государства.

По словам Путина, «сотни тысяч, а может быть, даже миллионы людей» во всем мире даже не подозревают, что являются объектом манипуляций.

Президент отметил, что зарубежные интернет-платформы пользуются технологическим преимуществом, достигнутым в предыдущие годы. Он посетовал на то, что в России на это «должным образом» внимания не обращали. Путин полагает, что теперь иностранные ресурсы нужно лишать этого преимущества, и считает, что у России есть шансы для серьезного рывка вперед в этой сфере.

«Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе», — добавил российский лидер.

9 декабря в Госдуме прошел первое чтение законопроект о блокировке зарубежных ресурсов за цензуру в отношении российских СМИ. В случае, если его утвердят, Роскомнадзор получит право частично или полностью блокировать сайты, допускающие дискриминацию в отношении отечественных медиа. В ноябре ведомство жаловалось на то, что Google, Facebook и Twitter блокируют доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, «Россия 1» и Sputnik, а требования прекратить цензуру компании игнорируют. В Кремле ограничения для зарубежных платформ поддержали.