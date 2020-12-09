Законопроект о блокировке зарубежных ресурсов за цензуру приняли в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о праве блокировать зарубежные интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Проект вводит в закон статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Присваивать этот статус могут генеральный прокурор и его заместители, предварительно посовещавшись с министерством иностранных дел России.

В случае, если закон утвердят, право на блокировку предоставят Роскомнадзору. Ведомство сможет полностью или частично ограничивать доступ к ресурсам, нарушившим новые правила, в том числе замедлять их трафик.

Под действие закона попадут крупнейшие мировые интернет-площадки — YouTube, Twitter и Facebook. Однако закон распространяется на все ресурсы вне зависимости от места их регистрации, уточнял ранее глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Один из авторов законопроекта Антон Горелкин обещал, что за нарушения платформам будут грозить штрафы до 3 миллионов рублей.