Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц и общественных объединений, получающих финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, иноагентами. Об этом пишет «Интерфакс» в пятницу, 25 декабря.

Под «политической деятельностью» авторы закона подразумевают организацию и участие в митингах и шествиях, а также в выборах и деятельности политических партий. Работа в таких областях, как культура, наука или искусство, политической деятельностью считаться не будет.

Организации из «реестра иностранных агентов» обяжут представлять в Минюст программы и «иные документы» о своих мероприятиях, а также отчеты об их проведении. Кроме того, закон уточняет признаки, по которым к иноагентам относят физлиц. К ним относится, в частности, целенаправленный сбор данных в области военной и военно-технической деятельности страны.

СМИ обяжут при упоминании иноагентов делать на это указание. Блогеров и обычных людей эти требования касаться не будут.

Ранее закон об иностранных агентах приняла Госдума. Также нижняя палата приняла поправки об ужесточении наказания за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов.