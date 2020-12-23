Госдума запретила иностранное финансирование митингов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете иностранного финансирования митингов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 23 декабря.

Согласно документу, публичное мероприятие не может быть профинансировано иностранным государством, иностранными и международными организациями, а также гражданами других стран и лицами без гражданства, незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.

Для мероприятий с участием более 500 человек средства должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, открытый в российском банке.

Кроме того, законом запрещается проводить публичные мероприятия близ зданий экстренных оперативных служб.

Суд может признать публичным мероприятием не только совокупность одиночных пикетов, объединенных единым замыслом, но и поочередное участие нескольких человек в таких пикетах.