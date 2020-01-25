Путин поручил проверить дело осужденного на четыре года за появление на митинге

Президент России Владимир Путин поручил новому генеральному прокурору страны Игорю Краснову проверить законность уголовного преследования Константина Котова, осужденного на четыре года за появление на несанкционированных митингах летом 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря, опубликованном на сайте Кремля.

Указывается, что о результатах проверки Краснов должен доложить до 31 марта 2020 года.

В начале сентября Тверской районный суд приговорил Котова к четырем годам заключения по статье 212.2 УК РФ («Неоднократное нарушение правил проведения пикетов и митингов»). Он стал вторым осужденным по этой статье. Поводом для этого стали его задержания на четырех акциях протеста за последний год.

Последний раз Котова задержали 10 августа 2019 года. Как утверждалось, в этот день он был схвачен полицией, когда вышел из метро.

Изучить дело Котова на пресс-конференции 19 декабря 2019 года обещал президент России, при этом напомнив, что «во многих странах гораздо более жесткие меры предусмотрены за нарушения подобного рода».

В Москве летом проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, которые были связаны с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями — например, поддельные или умерших людей.

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