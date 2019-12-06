Вынесены приговоры участникам летних несанкционированных акций в Москве

Мещанский районный суд Москвы приговорил участника акции 27 июля, мерчендайзера из Мытищ Владимира Емельянова к двум годам условно по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»), передает «Медиазона» в своем Telegram-канале. Во время акции в поддержку недопущенных кандидатов в Мосгордуму Емельянов схватил за форму сотрудника Росгвардии.

Емельянов отрицал вину и объяснял, что хотел помочь задержанному, которого «пытаются силой заломать и применить к нему спецсредства». Прокуратура запросила для него четыре года колонии. Потерпевший Максим Косов в суде просил не наказывать Емельянова строго.

Ранее 6 декабря были вынесены приговоры еще трем участникам акций в Москве. Суд приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений, утверждало обвинение.

Тверской суд приговорил дантиста Павла Новикова к штрафу в размере 120 тысяч рублей, его обвиняли в ударе полицейского пластиковой бутылкой. Изначально сумма штрафа составляла 150 тысяч рублей, однако ее сократили до 120 тысяч в связи с тем, что Новиков находился под стражей на стадии следствия. Прокурор просил для Новикова три года колонии общего режима.

Еще одного фигуранта, Никиту Чирцова, суд приговорил к году колонии за толчок полицейского. Обвинение просило назначить наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. По версии следствия, Чирцов в ходе несогласованной акции протеста 27 июля на Тверской улице толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча. Свою вину он полностью отрицает.

В Москве летом проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, которые были связаны с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями — например, поддельные или умерших людей.

На несанкционированной акции 27 июля полиция задержала свыше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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