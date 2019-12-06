Участнику летних акций в Москве дали год колонии за толчок полицейского

Фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому, приговорили к одному году колонии общего режима. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

Обвинение просило суд назначить наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.

«Признать Чирцова виновным в совершении преступления, предусмотренного 1 частью статьи 318 УК РФ, назначить ему один год с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья Тверского суда Москвы Елена Булгакова.

По версии следствия, Чирцов в ходе несогласованной акции протеста 27 июля на Тверской улице толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча. Молодой человек свою вину полностью отрицает.

Адвокат Чирцова Александр Барков заявил, что защита обжалует его обвинительный приговор, сообщает ТАСС.

Ранее 6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.

В центре Москвы 27 июля проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По ее итогам были задержаны более тысячи человек. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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